Fot. pixabay.com / fernandozhiminaicela (CC0 domena publiczna)

Zakażony jest personel szpitala w Szczecinku, dlatego zamknięty został oddział psychiatryczny.

Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwalał, zostali wypisani do domu, pozostali trafili do innych jednostek. Część oddziałów pracuje w trybie ostrym. Tak będzie do odwołania.