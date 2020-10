Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Policjanci z Kołobrzegu zatrzymali seryjnego złodzieja.

Mężczyzna w ubiegłym tygodniu ukradł samochód dostawczy, a także pieniądze należące do jednej z hurtowni. W czasie pościgu uszkodził radiowóz, po czym porzucił skradziony pojazd i zbiegł.



Sprawcę po kilku dniach namierzyli jednak kołobrzescy kryminalni. Po zatrzymaniu 27-latka okazało się, że miał on na koncie także inne przestępstwa. Mężczyzna usłyszał łącznie osiem zarzutów za kradzieże i włamania do samochodów i pomieszczeń biurowych. Wartość strat, jaką wycenili pokrzywdzeni to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych.



Mężczyzna został aresztowany na okres trzech miesięcy. Jako, że działał w warunkach recydywy, grozi mu do 15 lat więzienia.