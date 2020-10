A kto tu mieszkał dwa tysiące lat temu? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Domy ze Smolęcina pochodzą z okresu tzw. wpływów rzymskich. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ślady domów sprzed dwóch tysięcy lat odkryto podczas budowy osiedla w Smolęcinie k. Kołbaskowa. To wyjątkowe znalezisko.

- To osada z czasów "wpływów rzymskich". W trakcie budowy osiedla zarejestrowano liczne piece o głębokości nawet 180 centymetrów. Udało się dokonać bardzo szczególnego odkrycia; mamy pozostałości konstrukcji słupowych. Na tyle dobrze zachowanych, że możemy wskazać lokalizację domostw - mówi archeolog Marcin Dziewanowski.



Domy miały konstrukcję słupową. Oprócz tego odkryto ślady palenisk i trochę ceramiki. Domy ze Smolęcina pochodzą z okresu tzw. wpływów rzymskich.



- Jest to okres do V wieku naszej ery, gdzie kultura rzymska bardzo silnie oddziaływała na teren Europy, aż po Wielką Brytanię - dodał.



Badania są częścią projektu gminnego - rozpoczętego 9 lat temu - przez archeologa Marcina Dziewanowskiego, który przygotowuje książkę o "Historii Gminy Kołbaskowo od późnego paleolitu do czasów napoleońskich".



Celem badań jest przedstawienie danej kultury na przykładzie jednego gospodarstwa domowego.