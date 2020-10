Szczecińskie Drzetowo: Będzie wygodniej dla kierowców i pieszych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nowe miejsca postojowe, chodniki, a także wyniesione przejścia dla pieszych. Tak już za kilka miesięcy wyglądać będą okolice Przedszkola Publicznego nr 73 w Szczecinie.

Prace przy przebudowie tego terenu rozpoczną się we wtorek w okolicach ulicy Miedzianej, która częściowo zostanie wyłączona z ruchu kierowców.



- To będzie pierwszy etap tej inwestycji - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Takie klepisko, duży plac manewrowy, który teraz ma trochę nieuporządkowany sposób funkcjonowania, zmieni się diametralnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Tam będzie 27 ogólnodostępnych miejsc parkingowych plus dwa dla niepełnosprawnych. Będą dodatkowe przejścia i dojścia do przedszkola, chodniki. Zmiana bardzo duża dla osób, które mieszkają w tym rejonie lub dowożą swoje dzieci do przedszkola.



Koszt przebudowy tej części szczecińskiego Drzetowa to kwota prawie 700 tysięcy złotych.