Światowa premiera płyty I. Paderewskiego w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Obchody 75-lecia Radia Szczecin uświetniła w środę w studiu S-1 im. Jana Szyrockiego światowa premiera płyty Symfonii h-moll "Polonia" op. 24 Ignacego Jana Paderewskiego. Krążek wydała ceniona na świecie firma fonograficzna DUX.

Praca nad krążkiem trwała trzy lata, a monumentalnym utworem zadyrygował Bohdan Boguszewski.- Nagraliśmy to dzieło z wybitną orkiestrą Lwowskiej Narodowej Filharmonii. Jestem wzruszony tym faktem, ponieważ było to moje 10. nagranie i premiera tej płyty odbyła się w Radiu Szczecin, co spotęgowało rangę tego wydarzenia - powiedział Boguszewski.Pierwsze wykonanie Symfonii "Polonia" przed polską publicznością, odbyło się we Lwowie w obecności Ignacego Jana Paderewskiego dokładnie 110 lat temu. Uroczystość w Radiu Szczecin uświetniła m.in. jego Sonata fortepianowa es-moll op. 21 w wykonaniu Sławomira Wilka.- Jestem ogromnie szczęśliwy i zaszczycony, że zostałem zaproszony na koncert. Tak wspaniała okazja, jak 75-lecie Radia Szczecin, z którym jestem związany od dziecka, bo jeszcze z Chórem „Belcanto”. Byłem stałym bywalcem w radiu i zawsze to była dla mnie wielka nobilitacja - stwierdził Wilk.W programie wieczoru znalazł się także ciekawy wykład pt. "Ignacy Jan Paderewski 1860-1941", który wygłosił Mariusz Olczak - dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie.