Z nowej hali uczniowie skorzystają już w styczniu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pełnowymiarowy parkiet do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki, trybuny dla około 300 kibiców, profesjonalna tablica wyników czy też sala do tenisa stołowego - tak wyglądać będzie nowa hala sportowa przy Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie.

Obiekt od 2019 roku powstaje w miejscu dawnego parkingu szkolnego. Jako jeden z nielicznych będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną.



Z nowej hali sportowej przy ulicy Racibora uczniowie będą mogli skorzystać prawdopodobnie już na początku stycznia - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Jesteśmy na etapie prac wykończeniowych, trwa układanie wykładzin, prace porządkowe i montaż siedzisk na trybunach. Montujemy też sprzęt sportowy. Zakładamy, że w najbliższych tygodniach faktycznie te roboty powinny się zakończyć, czyli mniej więcej do końca roku, obiekt powinien być już zgłoszony do odbiorów. Faktycznie zakładam, że na początku roku uczniowie z tego obiektu będą mogli już korzystać - tłumaczy Zieliński.



Koszt budowy nowej hali sportowej to kwota prawie 20 milionów złotych.