Węzeł Łękno. Burzą i budują [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin] Fot. Marek Borowiec [Radio Szczecin]

Trwają prace przy budowanym Węźle Łękno i przy kolejnym odcinku trasy średnicowej.

- Został zburzony stary, poniemiecki wiadukt kolejowy. Na jego miejscu będziemy budować drugi etap wiaduktu WD-4 - zapowiedział kierownik budowy, Rafał Godlewski.



Trwają ostatnie prace na - zamkniętej od wielu miesięcy - ulicy Zaleskiego.



- Kolektor zakończyliśmy. Warstwy drogowe są układane wraz z krawężnikami. Na koniec listopada przymierzamy się do układania warstw bitumicznych - powiedział.



Postęp prac widać też na trasie średnicowej od ul. Arkońskiej.



- Jest położony asfalt w dwóch warstwach, czekamy na lato, by położyć warstwę ścieralną, wykonać oznakowanie poziome i pionowe i oddać do użytkowania - dodaje Godlewski.



Wszystkie prace potrwają do lata przyszłego roku.

Relacja Marka Borowca [Radio Szczecin]