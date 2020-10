"Polimery Polickie" pną się w górę, mimo pandemii

Mimo stwierdzenia licznych zakażeń koronawirusem, praca przy budowie "Polimerów Polickich" odbywa się bez zakłóceń.

Przypomnijmy, że przeprowadzone 18 października testy dały wynik pozytywny u ponad 160 osób. Przede wszystkim pracowników firm podwykonawców.W większość przypadków osoby zakażone koronawirusem przechodziły go bezobjawowo - mówi Prezes Grupy Azoty Police dr Wojciech Wardacki.- Zdecydowana większość, prawie wszyscy z tych pozytywnie zdiagnozowanych, to były osoby, które nie przebywały na placu budowy, tylko w warsztatach prefabrykacyjnych, znajdujących się w wydzielonych miejscach poza terenem budowy. Tutaj kontaktu z terenem budowy nie miały, przypadki na terenie budowy były pojedyncze - informuje Wardacki.Wbrew informacjom, przekazywanym przez niektóre ogólnopolskie media, większość pracowników z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa, to osoby pochodzenia europejskiego - mówi prezes "Polimerów Polickich" dr Andrzej Niewiński.- Są pojedyncze przypadki pracowników z Wietnamu, Malezji, to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polaków czy Ukraińców. Oczywiście, w różnym natężeniu, bo dominują pracownicy pochodzący z kręgu europejskiego - informuje Niewiński.Obecnie na kwarantannie przebywa jeszcze około 130 osób zaangażowanych w budowę "Polimerów Polickich".