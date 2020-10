Hospicjum w Tanowie. Fot. archiwum prywatne.

Zachorowały dwie pracownice, pacjenci na szczęście się nie zarazili - mówi prezes hospicjum, Aleksandra Mazur-Woroniecka.

- Dwie panie pielęgniarki. Zdarzyło im się w innym miejscu zarazić, ale my zareagowaliśmy natychmiastowo. Od razu zostały odizolowanie i odesłane osoby, który pokazywały, że mają jakieś dolegliwości chorobowe - tłumaczy Mazur-Woroniecka.



W związku z kwarantanną dużej liczby pracowników, w hospicjum pojawiły się problemy kadrowe. Z pomocą natychmiast przyszli wolontariusze.



- W jeden dzień była prośba, na drugi dzień była reakcja już. Zgłosili się wolontariusze, którzy nam pomagają bardzo. Mogę powiedzieć, że sytuacja jest opanowana, chociaż no brakuje nam jeszcze ludzi do pracy - dodaje Mazur-Woroniecka.



Aby zgłosić się do pomocy w hospicjum, należy wysłać wiadomość mailową pod adres: info@hospicjum-police.pl.