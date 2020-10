Drążenie tunelu pod Świną rozpocznie się w marcu

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

17 marca rozpocznie się wiercenie tunelu pod Świną - poinformował prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz na Facebooku.

Wykonawca przedstawił harmonogram prac. Przypomnijmy, na początku miesiąca do Świnoujścia przypłynął wielki kret, czyli maszyna która wydrąży tunel.



Na placu budowy zakończyło się już betonowanie komory startowej, a 25 listopada rozpocznie się montaż maszyny do drążenia. Ma to potrwać do marca. Wtedy wystartuje najważniejsza część prac. Samo wiercenie ma potrwać siedem miesięcy i ma się zakończyć w październiku przyszłego roku.



"Wielki kret" powstał w Chinach. Maszyna drążąca tunel TBM ma ponad 100 metrów długości i 13,5 metra wysokości. Na potrzeby tranzytu została rozłożona na 129 elementów.



Budowa tunelu pod Świną ma potrwać do września 2022 roku. Kosztuje prawie 800 mln złotych.