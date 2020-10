Petenci rezerwują wizyty w urzędzie i nie przychodzą

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Coraz więcej osób nie zgłasza się na umówione wizyty związane z rejestracją aut w szczecińskim Urzędzie Miasta.

To zwiększa kolejki - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie.



- Zauważamy wyjątkowo dużą liczbę osób, które nie przychodzą na zarezerwowane terminy. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzają się nawet dni, gdzie 1/4 osób nie przychodzi. Robimy dziennie mniej więcej 200 rezerwacji, czyli to jest 50 osób - mówi Gonerko.



Piotr Gonerko przypomina, że przez internet można umówić wizytę z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dłuższe terminy - miesięczne - są w przypadku rejestracji przez telefon. By zmniejszyć kolejki urzędnicy proszą, by osoby, które nie mogą przyjść w wyznaczonym dniu, zgłaszały to.