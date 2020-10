"Chryzantemy, wiadomo: obowiązkowo" [ZDJĘCIA]

Przy dekorowaniu grobów stawiamy na klasykę - na cmentarzach przed Dniem Wszystkich Świętych królują chryzantemy.

Mieszkańcy Szczecina i regionu wydają na kwiaty i znicze nawet po kilkaset złotych.- Zakup samych chryzantem i zniczy obliczyłam na 300 złotych. A jeszcze będą dodatki, razem wyjdzie jakoś 450 złotych. - W granicach 150 złotych, bo to trzy groby. - To najpiękniejszy, jesienny kwiat, są też trójkolorowe, lekko w pąkach... - mówili kupujący.Reporterka Radia Szczecin rozmawiała też ze sprzedawcami.- Co w tym roku sprzedaje się najlepiej? - pytała.- Schodzą sztuczne stroiki, ludzie kupują też żywe chryzantemy, a stawiają na sztuczne, żeby leżało do wiosny. Ale chryzantemy, to wiadomo: obowiązkowo - usłyszała.Najmniejsze doniczki chryzantem można kupić za mniej niż 10 złotych, za te największe i najbardziej dorodne trzeba zapłacić ponad 40 złotych.