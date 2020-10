Obserwuj Niebieski Księżyc. Jeśli wyjrzy zza chmury [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwszy raz od 76 lat cały świat znów zobaczy Niebieski Księżyc, czyli drugą pełnię w jednym miesiącu. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pierwszy raz od 76 lat świat znów zobaczy Niebieski Księżyc, czyli drugą pełnię w jednym miesiącu.

Już w sobotę, tuż przed godz. 16 można zacząć obserwację zjawiska, które wprawdzie powtarza się co 2,5 roku, ale ostatni raz, kiedy mógł je oglądać cały świat trwała jeszcze II wojna światowa, bo był rok 1944.



Dla nas to wydarzenie, a dla astronomów?



- Ta druga pełnia w tym miesiącu nie jest niczym wyjątkowym dla astronomii. Miesiąc kalendarzowy jest dłuższy niż okres obrotu księżyca wokół Ziemi, dlatego też raz na jakiś czas przypadają dwie pełnie w jednym miesiącu. To kwestia umowy społecznej jaką jest nasz sposób mierzenia czasu – mówi Paweł Szkaplewicz ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.



- Każdy wie, że miesiące mają różną liczbę dni, np. luty ma o wiele mniej niż inne. Jednak Księżyc porusza się niezwykle regularnie, jak na te wszystkie nasze ludzkie sposoby mierzenia czasu - dodaje Łukasz Grzegorzewski, także członek PTMA.



Okres obrotu Księżyca wokół Ziemi to 27,3 dni, pełnia natomiast gości na naszym niebie co 29,5 dni. Różnica ta jest wynikiem obrotu naszej planety wokół Słońca. Co wiąże się z innym kątem padania promieni słonecznych na Księżyc po pełnym jego obrocie wokół naszej planety.



A czas jest jedynie formą pewnej umowy, w której kosmos jest punktem wyjścia.



I właśnie dlatego zaobserwowanie drugiej pełni w miesiącu może być fascynujące.