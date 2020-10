Komunikacja miejska. Ułatwienia i zmiany

Kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej w Szczecinie podpowiadamy: są utrudnienia w ruchu.

Ułatwienia dotyczą m.in. linii tramwajowych i autobusowych, które obsługują dojazdy do szczecińskich nekropolii.- W rejonie ul. Mieszka I na odcinku od ulicy Białowieskiej do Bohaterów Warszawy; tam wprowadziliśmy ograniczenie prędkości do 40 km/h. Można przejechać dwoma pasami do ul. Ku Słońcu, ale od soboty południowa część ulicy Ku Słońcu, czyli od Gumieniec do centrum miasta zostanie wyłączona z ruchu ogólnego - zapowiada Marcin Charęza z Urzędu Miasta Szczecin.- Są dodatkowe linie tramwajowe: D10 i D15, ale są też linie autobusowe, również z literą D. Będą nas dowoziły w rejon cmentarzy. Jest ich 15 - dodaje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg.Autobusem - bezpośrednio pod Cmentarz Centralny - można dojechać nawet z Polic.