Dofinansowanie na zakup sprzętu dla szpitala w Stargardzie

Szpital w Stargardzie. Fot. www.wikipedia.org / Keres 40

Pieniądze z Unii Europejskiej pomogą szpitalowi w Stargardzie walczyć z koronawirusem.

Placówka otrzyma ponad 40 tysięcy euro na zakup sprzętu i działania profilaktyczne. To w ramach projektu realizowanego wspólnie z Demmin. Ma on na celu wymianę dobrych praktyk w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Placówka kupi m.in. parownice antybakteryjne, szorowarki, zmywarki z funkcją wyparzania, zamgławiacze, odkurzacze do pracy na sucho i mokro, medyczne termometry bezdotykowe, profesjonalne myjki do okien, dozowniki łokciowe, a także sprzęt komputerowy i zestaw do prowadzenia partnerskich wideokonferencji.