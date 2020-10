Bez zmian w alei Jana Pawła II. Ogródki gastronomiczne zostają

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Ogródki przy lokalach przy Alei Jana Pawła II - przy najmniej na razie - zostają.

W lipcu miasto zmieniło organizację ruchu na odcinku między placami Grunwaldzkim i Lotników - zabrano jeden z dwóch pasów jezdni. W to miejsce restauratorzy, którzy mają tam swoje lokale, ustawili gastronomiczne ogródki. Początkowo miasto zakładało, że taka zmiana potrwa do końca października.



Nie ma większych problemów, dlatego miasto zezwoliło by ogródki działały co najmniej do 30 czerwca - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Marcin Charęza, kierownik zespołu ds. organizacji ruchu w Urzędzie Miasta w Szczecinie.



- Chcemy jeszcze poobserwować tutaj zachowania pieszych i kierowców. Wbrew powszechnym opiniom, nie stworzyło to nie wiadomo jakich zatorów drogowych, nie ma tam kolejek pojazdów. Nie zabraliśmy wcale dużej liczby miejsc postojowych, a ruch pieszych jest swobodny - mówił Charęza.



Marcin Charęza dodał, że w przyszłym roku planowana jest wymiana torowiska m.in. w Alei Wyzwolenia, a to wymusi objazdy i być może dwa pasy ruchu na Jana Pawła II wrócą. Miasto zezwoliło na ogródki na wniosek gastronomików, którzy w ten sposób chcieli walczyć z kryzysem wywołanym pandemią.