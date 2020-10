Policja apeluje: na cmentarzu pilnujmy dzieci

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rząd zdecydował o zamknięciu cmentarzy od najbliższej soboty aż do poniedziałku. Piątek to ostatnia szansa na to, aby jeszcze przed Dniem Wszystkich Świętych odwiedzić groby bliskich.

O rozwagę apeluje jednak szczecińska policja. Jeśli zdecydujemy się pójść na cmentarz, pamiętajmy nie tylko o maseczkach i dystansie, ale również o pilnowaniu dzieci - mówi Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Trzymajmy dziecko za rękę i nie pozwólmy, by zanadto się oddaliło, ponieważ w tłumie może się bardzo łatwo zgubić. Włóżmy dziecku do kieszeni kartkę z numerem telefonu do siebie, danymi umożliwiającymi szybkie odszukanie rodziców - mówi Pankau.



Stolica Apostolska zaleca wiernym, aby w tym roku wizyty na cmentarzu rozłożyli na cały listopad.