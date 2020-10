Pasjonaci wąskotorówki. Najpierw drezyny, później może jakaś ciuchcia [DUŻO ZDJĘĆ]

Umowę dzierżawy kolejki podpisało Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest szansa dla stargardzkiej wąskotorówki. Po wieloletnich staraniach umowę dzierżawy kolejki podpisało Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa.

Do tej pory majątkiem zarządzał miejscowy Zespół Szkół nr 1. Dzierżawa to szansa, by zaopiekować się tym miejscem.



- Po drobnych naprawach będzie przejezdny odcinek o długości 10 kilometrów; od Stargardu do Małkocina. Ten fragment udało się uratować. To też wielka zasługa Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, które swoimi staraniami wpisało ten odcinek do Rejestru Zabytków - podkreśla Krzysztof Skrzypczyk, prezes Towarzystwa.



Pasjonaci mają pięć lat na to, aby przystosować trasę dla ruchu turystycznego, tyle bowiem liczy umowa dzierżawy.



- Chcielibyśmy otworzyć linię kolejową: turystyczną i edukacyjną. Na razie skupimy się na drezynach. Największym zmartwieniem jest most na Inie, to unikatowy, wąskotorowy most nitowany, żeby odcinek był przejezdny od Stargardu do Małkocina. To będzie ok. 5,5 mln złotych - dodaje.



Towarzystwo SKD może teraz formalnie starać się pozyskanie środków na naprawę trasy i przede wszystkim - zabytkowego mostu w Żarowie.