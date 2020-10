Nie będzie tradycyjnej kwesty na cmentarzu, ale...

Tegoroczny Dzień Wszystkich Świętych będzie inny niż dotychczas. Od soboty aż do poniedziałku cmentarze będą zamknięte. Nie odwiedzimy grobów bliskich, nie wrzucimy też pieniędzy do puszki kwestujących.

Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego w Szczecinie postanowiło jednak przystosować się do nowej sytuacji i przenieść swoją zbiórkę do internetu.- Jakiś czas temu podjęliśmy decyzję, by nie robić zbiórki w formie tradycyjne. Ale organizujemy zbiórkę internetową - zapowiedział prezes Maciej Słomiński.Do sieci swoją zbiórkę przeniosło też Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Młodzieży.