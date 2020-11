Kwiaty zamiast na cmentarz, na urodziny. Pomagamy sprzedawcom

Drobni handlarze kwiatów i zniczy - to właśnie w nich najmocniej uderzyła piątkowa decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy.

Z pomocą sprzedawcom przychodzą zwykli mieszkańcy wielu miast - w tym również Szczecina, którzy choć nie mogą na razie odwiedzić grobów swoich bliskich, decydują się kupić chryzantemy czy znicze.- Dobrze się złożyło, bo jedziemy na urodziny do mojej babci. Myślę, że zrozumie, że dostanie kwiatki z cmentarza. Tak wyjątkowo, ale trzeba wspierać lokalny biznes. Postanowiliśmy z mężem, że przyjedziemy i wesprzemy. Kupimy i postawimy przed domem. Kupili tyle kwiatów, bo to dla nich żyła złota. Kiedy tego nie ma, to zostają z tymi kwiatami - mówią mieszkańcy.Prezydent Szczecina Piotr Krzystek napisał w sobotę na Facebooku, że do przyszłej niedzieli sprzedawcy będą mogli bezpłatnie handlować na terenie wokół cmentarza.Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pomoc dla handlowców, którzy ucierpią w związku z zamknięciem cmentarzy. Zgodnie z jego deklaracją, "terenowe oddziały ARiMR i KOWR odkupią od producentów i sprzedawców kwiaty i rośliny, które byłyby sprzedawane w tych dniach przed cmentarzami". Szef rządu dodał, że z funduszu Covid zrefundowane zostaną też koszty samorządów, które prowadzą podobną akcję."Proszę raz jeszcze o zrozumienie dla tej trudnej decyzji, którą musieliśmy podjąć ze względu na pandemię" - napisał premier na Facebooku.