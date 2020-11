Pogotowie dla bezdomnych od niedzieli. Zaostrzone zasady

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od 1 listopada otwarte zostało Pogotowie dla osób bezdomnych.

W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, we wszystkich placówkach wprowadzono zaostrzone zasady sanitarne. Zmienia się także system przyjęć osób bezdomnych do schronisk i noclegowni. Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać miejsca na zimowe chłody, przygotowano ponad 460 miejsc w schroniskach, noclegowniach i ogrzewalniach. Do tych placówek mogą być skierowane osoby bezdomne, bez objawów chorobowych, które posiadają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub odbyły 10-dniowy pobyt w specjalnie do tego przygotowanych miejscach przy ul. Racibora oraz Kolskiej.



Zasady te nie dotyczą ogrzewalni, która jest czynna całodobowo. Osoby bezdomne mogą skorzystać z niej bez skierowania czy wydania decyzji.



Koordynatorem Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.