Wspomnienie: To był Głos Radia Szczecin

9 sierpnia zmarł Głos Radia Szczecin. Zbigniew Arabski to wieloletni spiker i dziennikarz Radia Szczecin.

Po raz pierwszy zasiadł przed mikrofonem w 1967 roku. Miał charakterystyczny, ciepły i głęboki głos - co podkreśla Anna Kolmer, dziennikarka. - Zbyszek nie potrzebował wizytówki. Jego wizytówką był głos, jego głos był rozpoznawalny.Jednak on sam pytany o cechy dobrego spikera, wymieniał inne przymioty. - Dykcja przede wszystkim, punktualność i skrupulatność - to są takie rzeczy, według mnie, które powinny charakteryzować dobrego spikera. Spiker w tamtym okresie, to była figura. Młodzi dziennikarze przychodzili i bardzo często korzystali z porad, uwag - mówił Zbigniew Arabski.- Był niezwykle rzetelny i wyczulony na słowo - podkreśla Aleksandra Mazur-Woroniecka, realizatorka dźwięku. - Zbyszek to był niebywały spiker. Zresztą wszyscy. Przed wejściem na antenę zawsze robili adiustację tekstów, czyli zawsze poprawiali teksty, żeby były bezbłędne, żeby wszystko było gramatycznie poprawnie po polsku.Miłością do radia zaraził swoją córkę, Annę Arabską-Szmajdzińską, która jest wydawcą wiadomości. Na pytanie, co zawdzięcza ojcu, nasza koleżanka odpowiedziała:- Na pewno miłość do radia, profesjonalizm. Też wrażliwość na innych, prawdomówność. Dużo mu zawdzięczam - przyznała Anna Arabska-Szmajdzińska.Zbigniew Arabski - Głos Radia Szczecin, legendarny spiker i dziennikarz odszedł w wieku 81 lat.