Polsko-węgierski projekt edukacyjny dla przyjaciół parków narodowych

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Już po raz kolejny uczniowie szkół podstawowych sąsiadujących z Wolińskim Parkiem Narodowym mogą wziąć udział w polsko-węgierskim projekcie edukacyjnym „Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”.

Celem jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej młodzieży, a także zaangażowanie ich w działania, które pomogą budować pozytywne postrzeganie parku.



W ramach projektu odbędzie się III edycja konkursu „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”, podczas którego uczniowie przystąpią m.in. do sprawdzianu wiedzy o faunie i florze.



Nagrodą dla trzech zwycięskich zespołów w każdym z krajów, jest 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny w parku węgierskim oraz 7-dniowy pobyt w Wolińskim Parku Narodowym.



Do projektu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe zlokalizowane z gmin położonych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu.



Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę trzyosobowych zespołów. Rekrutacja trwa do 13 listopada 2020 roku. Projekt jest realizowany przy wsparciu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2018 roku.