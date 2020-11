Lesław Skinder - jedna z ikon polskiego, sportowego dziennikarstwa

23 czerwca zmarł redaktor Lesław Skinder - legendarny dziennikarz Polskiego Radia, który relacjonował m.in. olimpijskie sukcesy lekkoatletów. W 2009 roku został nagrodzony Honorowym Złotym Mikrofonem.

Był absolwentem Politechniki Szczecińskiej, śpiewał w jej chórze, a swoją dziennikarską karierę zaczynał w Kurierze Szczecińskim. Przez kilka lat pracował też w naszej rozgłośni i w szczecińskiej telewizji. Lesława Skindera wspomina szef redakcji sportowej Programu 1 Polskiego Radia Cezary Gurjew. Podobnie jak on rozpoczynał swoją dziennikarską karierę w Szczecinie.- Lesław Skinder to jedna z ikon polskiego, sportowego dziennikarstwa. Niezapomniany radiowy sprawozdawca. Kochał lekką atletykę i już w 1962 roku relacjonował z Belgradu przebieg mistrzostw Europy. Na igrzyska olimpijskich zadebiutował w Meksyku w 1968 roku w -osobowej ekipie, która wówczas pracowała dla radia i telewizji. To była piękna, sportowa kariera. O gasnącym olimpijskim zniczu opowiadał jeszcze w Atenach w 2004 roku, gdy podczas ceremonii zakończenia żegnał się z olimpijską przygodą. O tobie nie da się zapomnieć przyjacielu - powiedział Cezary Gurjew.Do annałów trafiła relacja redaktora Skindera z biegu Ireny Szewińskiej na 400 metrów podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu w 1976 roku.Lesław Skinder miał 88 lat.