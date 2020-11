Potrącony przez samochód wilk dochodzi do siebie. Ale były komplikacje

Fot. pixabay.com / christels (CC0 domena publiczna)

Młody wilk, którego udało się uratować po tym, jak potrącił go samochód pod Kamieniem Pomorskim, przeszło trzy tygodnie temu przeszedł skomplikowaną wielogodzinną operację. Niestety, doszło do komplikacji.

Wilk nie odzyskał w jednej łapie czucia. Wobec czego podgryzał ją. Jedynym wyjściem była amputacja.



Właśnie tę operację "Kamyk" - bo tak go nazwano - przeszedł w weekend, w nocy. Przeprowadził ją - i tym razem - Lekarz weterynarii dr Leonard Gugała. Zwierzę, choć kalekie, jest w dobrym stanie. Trafiło do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie. Jak wiemy, świetnie sobie radzi mimo braku kończyny. Potem wilk na stałe zamieszka w Wolińskim Parku Narodowym.



Drapieżnik 8 października trafił do weterynarza po tym, jak między Dobropolem a Rekowem potrącił go samochód. "Kamyk", zanim znaleźli go ludzie i powiadomili odpowiednie służby, przeleżał w rowie kilka dni. Nie chodził, miał poważne obrażenia - m.in. zwichnięte biodra.