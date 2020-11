Od granicy Szczecina do ronda w Dobrej po przebudowanej drodze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej pomiędzy podszczecińską Dobrą, a Wołczkowem.

Prawdopodobnie jeszcze tylko do piątku trwać będą tu prace bitumiczne. Po ich zakończeniu kierowcy będą mogli już płynnie pokonywać prawie 5-kilometrowy odcinek od granicy administracyjnej Szczecina, aż do głównego ronda w Dobrej.



Koszt przebudowy drogi powiatowej to ponad 3,5 miliona złotych. Inwestycja finansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetu Powiatu Polickiego i Gminy Dobra. Wykonawcą robót jest firma Maldrobud z Myśliborza.