Prezydent Świnoujścia przedstawił pomysły, jak pomóc przedsiębiorcom

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świnoujście pomoże przedsiębiorcom, którzy ucierpieli przez epidemię koronawirusa. Chodzi głównie o właścicieli restauracji i handlarzy.

Na pomoc liczyć mogą także sprzedawcy zniczy i kwiatów, którzy mieli handlować przez ostatnie trzy dni przy cmentarzu.



Rząd w ostatniej chwili zdecydował, że od 31 października do 2 listopada nekropolie są zamknięte. To z powodu epidemii. Dla tych, którzy wynajęli stoiska to ogromna strata finansowa nie móc handlować.



- Dlatego będą mogli robić to od wtorku za darmo - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. - Ci, którzy oczywiście chcą, a chcą bo mamy pierwsze wnioski w urzędzie, będą mogli w ramach tych trzech dni, które zapłacili i o które wnioskowali, żeby prowadzić działalność, będą mogli prowadzić działalność od wtorku do niedzieli. Na tych lokalizacjach, na które podpisali z nami umowy.



Na wsparcie mogą liczyć także osoby, które dzierżawią teren na targowisku Zielony Rynek, ich czynsze obniżone zostaną o połowę. Z kolei handlujący przy Wojska Polskiego za dzierżawę zapłacą tylko złotówkę. - To między innymi z powodu częściowego zamknięcia granicy z Niemcami - dodaje Żmurkiewicz. - Jeżeli będzie swobodne przemieszczenie się przez granicę np. władze landu zareagują pozytywnie na mój wniosek, który złożyłem, żeby w ramach małego ruchu granicznego, mieszkańcy np. wyspy Uznam mogli się swobodnie przemieszczać w ramach 24 godzin. Jeżeli po stronie niemieckiej zapadłaby taka decyzja, to mogę powiedzieć, że życie na obu rynkach wróciłoby do normy.



Dodatkowo, właściciele ogródków przy restauracjach i kawiarniach zapłacą tylko 1 zł na zajęcie pasa drogowego. Do takiej samej kwoty obniżone zostaną czynsze w lokalach komunalnych, w których prowadzona jest działalność, która z powodu epidemii musiała zostać zawieszona.