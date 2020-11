Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu nabiera blasku [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwa remont Miejskiego Ośrodka Kultury i jak podkreśla Józef Piątek - burmistrz gminy Moryń, pandemiczne obostrzenia przyspieszyły trwające od trzech lat prace.

- Ten rok daje nam taką możliwość, że nie organizując dużych imprez plenerowych w związku z sytuacją, jaka jest, to środki przeznaczamy na remont i doposażenie Domu Kultury. To jest w granicy 100 tysięcy złotych, to jest duża kwota - mówi Piątek.



Obecnie remontowana jest jeszcze piwnica, gdzie powstanie m. in. miejsce spotkań literackich i artystycznych. Moryński MOK czeka jeszcze na remont toalet i doposażenie w nowe stoły i krzesła.