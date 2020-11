Pomóżmy restauratorom i osobom bezdomnym przetrwać epidemię

Rozlali ponad 4,5 tysiąca litrów zupy dla potrzebujących, teraz proszą o wsparcie. Akcja "Spotkania przy zupie" odbywa się niezmiennie co czwartek, a wspierają ją lokalni gastronomicy.

Teraz, kiedy i oni znaleźli się w trudnym położeniu podczas pandemii, potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla akcji - mówi Robert Grabowski, jeden z inicjatorów spotkań.- To było 91 spotkań. Za każdym razem mieliśmy 50 litrów zupy, którą dostawaliśmy za darmo. Są cukiernie i piekarnie, które na to wszystko przywożą też słodycze. Jest sytuacja jaka jest. Nie mamy już sumienia prosić restauratorów i hotelarzy o darmową zupę. Pomyśleliśmy, że możemy sobie nawzajem jakoś pomóc - mówi Grabowski.To nie jedyny cel tej zbiórki - wspomina Grabowski.- Te pieniądze pomogą gastronomikom, którzy ugotują zupę. Druga pomoc to dla osób, które przychodzą na plac. A za pieniądze, które będziemy jeszcze mieli, zakupimy paczki i pomożemy tym, którzy mieszkają w miejscach niemieszkalnych. Pomagając raz, pomagamy trzy razy - mówi jeden z inicjatorów spotkań.Zbiórka trwa na portalu zrzutka.pl . Akcja "Spotkania przy zupie" odbywa się niemal od dwóch lat. Skierowana jest do osób starszych, schorowanych i bezdomnych.