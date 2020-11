Finansowa pomoc dla sprzedawców chryzantem. Na ile mogą liczyć?

20 zł za chryzantemę w doniczce, 3 zł za ciętą - na taką finansową pomoc mogą liczyć handlowcy i producenci kwiatów, którzy stracili na zamknięciu cmentarzy.

By otrzymać rekompensatę za niesprzedane kwiaty trzeba do nas złożyć wniosek do 6 listopada, a potem przedstawić zaświadczenie, że rośliny zostały odebrane przez jednostkę publiczną lub zakład zajmujący się przyjmowaniem bioodpadów - mówiła, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", kierownik biura Police i miasta Szczecin Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wioletta Jaz.- Od 12 listopada, bardzo proszę, niech się organizacje zgłaszają. Na zasadzie pisma lub dokumentu elektronicznego przekażą sobie te kwiaty. My będziemy po prostu zbierać te wszystkie załączniki i na tej podstawie, czyli prawidłowo wypełnionego wniosku udzielimy pomocy - tłumaczyła Wioletta Jaz.Z pomocy mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy posiadający minimum 50 chryzantem w doniczkach lub 200 ciętych. Pieniądze mają być wypłacone do końca tego roku.