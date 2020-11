Ze stadionu Pogoni znikają krzesełka

Na stadionie Pogoni Szczecin rozpoczął się demontaż krzesełek na trybunie północnej.

To ostatnia ze starych części obiektu, która wkrótce zostanie rozebrana, dlatego to ważny moment dla całej budowy - mówi rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński.



- Ten demontaż krzesełek trybuny północnej oznacza to, że wkrótce ta stara konstrukcja tego obiektu zostanie rozebrana i w jej miejscu rozpoczną się prace zmierzające do wybudowania zupełnie nowej trybuny, która domknie cały obiekt stadionu miejskiego w Szczecinie - dodaje Zieliński.



Demontaż krzesełek potrwa przez kilka najbliższych dni. Budowa stadionu ma się natomiast zakończyć w pierwszej połowie 2022 roku, a jej koszt - wraz z przylegającym Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży - to 360 milionów złotych.