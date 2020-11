W przyszłym tygodniu wyniki przetargu, za pół roku nowa promenada

Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu rozstrzygnięty zostanie przetarg na prace związane z odbudową promenady w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim.

- Obecnie analizujemy oferty - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach Waldemar Echaust. - Rozpiętość jest od 2,7 mln zł do 3,7 mln złotych. Oferty są sprawdzane.Same prace przebiegną szybko, mamy już doświadczenie w takich inwestycjach, promenada powinna być gotowa w maju przyszłego roku - dodał dyrektor Echaust. - Po latach doświadczeń i po tym, co się wydarzyło, to są jeszcze bardziej odporne deski kompozytowe. Oby już nikt nie próbował sprawdzać tej odporności na ogień.Promenada wykonana była z tworzywa sztucznego, spłonęła dwa lata temu. W poniedziałek szczeciński sąd skazał podpalaczy - dwóch młodych mężczyzn na karę po 3,5 roku więzienia i wspólny obowiązek zapłaty 2,7 mln złotych na rzecz gminy.