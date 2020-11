Terytorialsi rozwożą obiady dla weteranów

Fot. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej razem z Fundacją "Pokolenie Walecznych" pomagają emerytowanym żołnierzom w Stargardzie i Szczecinie. Codziennie dostarczają im ciepłe posiłki.

Sam byłem świadkiem takich wizyt. Oczywiście one się odbywają pod pełnym reżimem sanitarnym - mówi Marcin Górka, rzecznik prasowy czternastki.



- Oni są po prostu wzruszeni, bardzo często widać łzy w ich oczach. Są zaskoczeni widokiem munduru. Tym bardziej teraz, kiedy niektórzy mówią, że zazwyczaj dom był pełen ludzi, a teraz jest pusto. A kiedy widzą żołnierzy z kotwicą Polski Walczącej na ramieniu, są szczególnie wzruszeni. Bo to my dziedziczymy ich tradycję - mówi Górka.



Żołnierze pomagają zrobić zakupy czy załatwiać sprawy urzędowe, aby w dobie pandemii nie narażać weteranów na zarażenie koronawirusem. Systematycznie dzwonią do nich pytając o ich potrzeby, czy po prostu by porozmawiać.