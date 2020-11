Grzebowisko w Świnoujściu ma już gospodarza

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Firmę, która poprowadzi świnoujskie grzebowisko dla zwierząt wybrali urzędnicy. To "Tęczowa Kraina" - to samo przedsiębiorstwo zarządza szczecińskim zwierzęcym grzebowiskiem.

Do przetargu stanęły dwie firmy - zwycięzca konkursu będzie płacił czynsz w wysokości 2400 złotych za metr kwadratowy rocznie. Grzebowisko w Świnoujściu oficjalnie jeszcze nie funkcjonuje, choć jest już przygotowane do działania - urzędnicy czekają na ostatnie zgody.



To 1700 metrów ogrodzonego terenu. Oprócz miejsca pochówku zwierząt "Tęczowa Kraina" jest zobowiązana do budowy kolumbarium na przynajmniej 50 miejsc. Firma podpisze umowę z urzędem w połowie miesiąca.