Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Osiem lat w więzieniu może spędzić mężczyzna, którego zatrzymali policjanci za kradzieże.

33-letni mieszkaniec Szczecinka siedział na schodach klatki schodowej, kiedy mijała go starsza kobieta - wyrwał jej torebkę i uciekł.



Złodzieja udało się zatrzymać dzięki rysopisowi. Podczas zatrzymania okazało się, że ma już do odsiadki jedną karę więzienia, do tego - ukradł telewizor z jednego z hoteli. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.