Burmistrz Morynia: To jest inwestycja dawno planowana [ZDJĘCIA]

Największy ośrodek wypoczynkowy w Moryniu doczeka się kanalizacji i dobrej drogi dojazdowej.

To efekt porozumienia między gminą a właścicielami obiektu - mówi Józef Piątek, burmistrz Morynia. - To jest inwestycja dawno planowana. Takie porozumienie podpisaliśmy wspólnie. O tym, żeby zbudować rurociąg, przepływ ścieków do naszej oczyszczalni, jak również podłączyć wodę i otworzyć drogę, która jest w bardzo złym stanie.



Zakończenie inwestycji jest planowane na wiosnę przyszłego roku.



W ośrodku "Szafir" odbywają się między innymi obozy sportowe dla młodzieży.