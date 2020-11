Ostatnie godziny głosowania w kołobrzeskim budżecie obywatelskim

Ostatni dzwonek dla osób, które chcą zagłosować w kołobrzeskim budżecie obywatelskim. Jeszcze tylko w czwartek można oddać swój głos na dwa spośród 14 projektów, które po zgłoszeniu przez mieszkańców przeszły pozytywną weryfikację urzędników.

W tym roku zmieniono formułę konkursu i podzielono go na dwie kategorie: ogólnomiejską i osiedlową. O zasadach głosowania mówi Joanna Pawlak z Urzędu Miasta w Kołobrzegu.- Możemy wybrać jeden projekt ogólnomiejski i jeden osiedlowy. Bez względu na to, czy np. mieszkamy na osiedlu śródmiejskim, to nasze możliwości głosowania nie ograniczają się wyłącznie do tego miejsca. Możemy wybrać dowolne inne osiedle - mówi Pawlak.W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek. Aby oddać głos należy wejść na stronę bo.kolobrzeg.pl lub wypełnioną ankietę dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta. Głosowanie potrwa do północy, a zwycięskie projekty poznamy za miesiąc.W puli tegorocznego budżetu obywatelskiego jest milion złotych.