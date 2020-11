Minister Maląg: wniosek o zasiłek opiekuńczy składamy u pracodawcy

Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do ośmiu lat. Ma to związek z wprowadzeniem przez rząd kolejnych obostrzeń, w tym zdalnego nauczania dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Rodzice, którzy muszą zostać w domu, by opiekować się dziećmi dostaną wsparcie w wysokości 80 procent ich wynagrodzenia.Jak powiedziała Polskiemu Radiu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, żeby skorzystać z zasiłku trzeba złożyć specjalne oświadczenie u pracodawcy. "To jest czynność, którą wykonuje pracownik zatrudniony u danego pracodawcy. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych składają wnioski bezpośrednio do ZUS-u" - mówi Marlena Maląg.Kryterium wiekowe konieczne do uzyskania wsparcia jest nieprzekraczalne. To znaczy, że z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie skorzystają rodzice dzieci starszych niż osiem lat - dodaje Marlena Maląg. "Zasady są takie same, jak podczas wiosennego lockdownu i w późniejszych miesiącach, gdy obowiązywanie zasiłku opiekuńczego zostało wydłużone. Zakładamy, że dodatkowy zasiłek będzie dotyczył dzieci do ósmego roku życia".Zasiłek dostaną też rodzice dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wsparcie przysługuje też rodzicom dzieci do 24. roku życia, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany co najmniej do 29 listopada.