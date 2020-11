Niemiecki kontrwywiad ostrzega przed atakami terrorystycznymi

Rośnie zagrożenie terrorystyczne w Niemczech. W czwartek w Bundestagu odbyła się debata w na temat zagrożenia w Europie islamskim terrorem.

Szef niemieckiego kontrwywiadu Thomas Haldenwang przyznaje, że także Niemcy muszą spodziewać się islamskich ataków terrorystycznych.Niemiecki kontrwywiad twierdzi, że islamiści w Niemczech okazują solidarność z wyznawcami islamu w innych europejskich krajach. Zdaniem ekspertów ds. bezpieczeństwa, także w Niemczech są tacy, którzy myślą o aktach terrorystycznych.Thomas Haldenwang powiedział, że szczególnie teraz po zamachach we Francji i Austrii niemieckie władze bezpieczeństwa muszą zachować szczególną czujność w obliczu zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ze strony islamskich ekstremistów.Jak twierdzi Urząd Kryminalny, obecnie w Niemczech przebywa ponad sześciuset dżihadystów, gotowych do zastosowania przemocy.AfD zarzuca rządzącym prowadzenie błędnej polityki migracyjnej, która - ich zdaniem - przyczyniła się do wzrostu zagrożenia. "Nasza, czy raczej wasza polityka migracyjna wzmocniła zagrożenie islamskim terrorem w Niemczech i w Europie, doprowadzając dośmierci i cierpienia. Musi w końcu nastąpić koniec takiej polityki" - dodał polityk AfD.