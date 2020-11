Centrum przesiadkowe w Gryfinie prawie gotowe [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Kończy się budowa centrum przesiadkowego w Gryfinie. Gmina Gryfino wyda na tę inwestycję ponad 10 milionów złotych z tego 8 pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

- To będzie nowoczesne centrum - mówi Mieczysław Sawaryn, burmistrz Gryfina. - Przebudowujemy całą infrastrukturę wokół dworca kolejowego: perony, przejścia, drogi, parkingi, możliwość dojazdu do Szczecina, do centrum Szczecina, pociągiem, możliwość dojazdu do Stargardu, możliwość dojazdu do Goleniowa, na jednym bilecie. Jest to dla nas sprawa pierwszej wagi.



Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie jest częścią Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.