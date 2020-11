Eksperci RSnW o zaostrzeniu obostrzeń i prognozach na przyszłość

Druga fala koronawirusa oznacza tak┼╝e drug─ů fal─Ö obostrze┼ä. Jak rygorystyczne powinny one by─ç? O tym dyskutowali go┼Ťcie "Radia Szczecin na Wiecz├│r".

Europose┼é Lewicy profesor Bogus┼éaw Liberadzki m├│wi┼é, ┼╝e polski rz─ůd ma do wyboru dwie opcje: - Bierzemy wprost w opiek─Ö gospodark─Ö i umieraj─ů ludzie, po prostu tak trzeba to nazwa─ç. Mo┼╝emy te┼╝ wzi─ů─ç pe┼én─ů trosk─Ö nad lud┼║mi i zamkn─ů─ç gospodark─Ö.Europose┼é Prawa i Sprawiedliwo┼Ťci doktor Zbigniew Ku┼║miuk m├│wi┼é, ┼╝e polski rz─ůd ma ju┼╝ do┼Ťwiadczenie zdobyte podczas pierwszej fali pandemii. Doda┼é, ┼╝e wiosenny lockdown nie sparali┼╝owa┼é naszej gospodarki w takim stopniu, jak w niekt├│rych krajach europejskich.- Nie ulega w─ůtpliwo┼Ťci, ┼╝e spadek PKB w ca┼éym roku w Polsce zaledwie o 3,6 proc. w przypadku, gdy ┼Ťrednia unijna to jest 7,8 proc. pokazuje, ┼╝e Polska wysz┼éa z tego obronn─ů r─Ök─ů - przekonywa┼é Ku┼║miuk.Premier Mateusz Morawiecki powiedzia┼é, ┼╝e rz─ůd nie wyklucza wprowadzenia kwarantanny narodowej, je┼╝eli przyrost pandemii nie wyhamuje.