Groził śmiercią własnej matce

Groził własnej matce śmiercią, zresztą nie pierwszy raz - recydywista z Chociwla odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w wakacje. W rok po tym, jak podejrzany wyszedł z więzienia, gdzie trafił również za znęcanie nad matką. Za kratami przesiedział trzy lata.



W czerwcu doszło do kłótni. Syn zdenerwował się na kobietę i zaczął ją wyzywać. Krzyczał, że ją zabije. Starał się włamać do jej mieszkania i wybił szybę w oknie. Policja zatrzymała mężczyznę. Trafił do aresztu tymczasowego. 43-letniemu recydywiście grozi teraz do trzech lat więzienia.