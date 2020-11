Tarcze antykryzysowe w Polsce. Ocena ekspertów w "RSnW"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czy proponowane przez rząd tarcze antykryzysowe się sprawdzają? O tym dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Profesor Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego powiedział, że finansowe wsparcie na taką skalę niesie za sobą poważne konsekwencje. - Trzeba obiektywnie powiedzieć, że te tarcze rzeczywiście pomogły, ale minusem tego jest, że jeszcze pod koniec ubiegłego roku średnio długa na Polaka to było około 28 tys. złotych. Dziś prognozujemy, że ten dług to jest 37 tys. złotych - powiedział prof. Korpysa.



Doktor Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dodawał, że po wiosennym lockdownie polski rząd ma doświadczenie, które powinien umieć wykorzystać.



- Dziś pomoc możemy skierować w sposób bardziej precyzyjny, bo mamy już pewne analizy dotyczące tego, jak reagują poszczególne sektory i już wiemy, że dzisiejsze obostrzenia uderzają w branżę gastronomiczną, hotelarską, turystyczną i tam to wsparcie trafi - powiedział dr Marcin Kędzierski.



Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeżeli wzrost zakażeń nie wyhamuje, rząd wprowadzi kwarantannę narodową.