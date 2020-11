Miejski Szpital w Świnoujściu. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dodatkowy sprzęt do walki z koronawirusem trafi do szpitala w Świnoujściu.

To między innymi aparat do znieczulania, kardiomonitory czy urządzenia do dekontaminacji i zamgławiania. Zamówiono też kolejny defibrylator. Na razie szpital ma ich 10, z czego dwa trafiły na oddział dla pacjentów chorujących na Covid-19.



Dodatkowo, nowe namioty segregacyjne, które znajdują się przed szpitalem zastąpią te które szpitalowi użyczyła straż pożarna. W ten sposób dyrekcja placówki przygotowuje się do zimy.



Szpital na zakupy otrzymał 437 tysięcy złotych. Pieniądze przekazał Wojewódzki Urząd Pracy, pochodzą z budżetu państwa i Unii Europejskiej.