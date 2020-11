Nowe restrykcje w Paryżu

Paryż. Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

W Paryżu od piątku obowiązują nowe restrykcje sanitarne dla lokali gastronomicznych i sklepów spożywczych.

Po godzinie 22:00 zakazana będzie sprzedaż alkoholu oraz posiłków na wynos. Tamtejsze władze liczą na to, że nowe przepisy spowolnią rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa we francuskiej stolicy.



W Paryżu od późnego wieczora do szóstej rano zamknięte będą restauracje prowadzące sprzedaż posiłków na wynos. Władze miasta tłumaczą, że w tych miejscach najczęściej tworzyły się kolejki i niewielkie zgromadzenia, które stwarzały ryzyko nowych zakażeń koronawirusem. Nowe restrykcje dotyczą także sklepów spożywczych, które nie będą mogły sprzedawać alkoholu w godzinach nocnych. Paryska policja twierdzi, że w ten sposób utrudnione zostanie organizowanie nielegalnych imprez studenckich.



Francuskie media spekulują, że nowe przepisy w Paryżu to pierwszy krok do wprowadzenia godziny policyjnej w niektórych miastach. W całym kraju od tygodnia obowiązuje lockdown i zakaz poruszania się poza domem - z wieloma wyjątkami, co sprawia, że wciąż dużo ludzi wychodzi na ulice.



Francja notuje dziennie około 50 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i ponad 300 zgonów w szpitalach.