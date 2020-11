Wyrywkowe kontrole na granicy z Polską

Na kilku polsko-niemieckich przejściach granicznych wróciły wyrywkowe kontrole.

Ze względu na zaostrzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa na kilku przejściach w Brandenburgii policja przeprowadza wyrywkowe kontrole graniczne. Zgodnie z decyzją władz landu Brandenburgia, ten kto przebywał w Polsce do 24 godzin nie podlega kwarantannie.W Brandenburgii i Saksonii tak zwany mały ruch graniczny został utrzymany bez konieczności kwarantanny. Natomiast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz w Berlinie nadal nie ma żadnych wyjątków i obowiązuje czternastodniowa kwarantanna.Na przejściu granicznym w Słubicach policja niemiecka zaczęła wyrywkowo sprawdzać wjeżdżające do Niemiec samochody. Jak twierdzi telewizja RBB policjanci pytali podróżnych, jak długo przebywali w Polsce. Aby uwiarygodnić dokonanie w Polsce zakupów, podróżni pokazywali paragony na zakupione artykuły. Policja kontrolowała także obowiązek posiadania maseczek ochronnych. Z małego ruchu granicznego wyłączeni są mieszkańcy Berlina. Także mieszkańcy przygranicznych miejscowości w Meklemburgii nie mogą dokonać zakupów w Polsce.Rzecznik prasowy policji federalnej Michael Spiess zapewnił, że pomimo wielu utrudnień, większość podróżnych zachowuje się prawidłowo i życzliwie w stosunku do funkcjonariuszy.