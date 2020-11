Co warto jeść, jak się nawadniać? Szkolenie online

O odżywianiu, nawadnianiu i suplementacji. W niedzielę o 10 rozpocznie się szkolenie online organizowane przez Akademię Zdrowia Mauricz Training Center.

Dietetycy i doradcy żywieniowi oprócz teorii poruszą również praktykę. Spotkanie z kursantami zwieńczy przygotowanie kilku przykładów "śniadania do szkoły". Wydarzenie podzielone jest na cztery bloki tematyczne.- To będzie bardzo nieoczywiste szkolenie - zapowiada dietetyk Jakub Mauricz. - Na samym początku będziemy chcieli przekonać, z jakich produktów spożywczych warto korzystać, a które są napompowane i tylko wydają się fit, a tak naprawdę zdrowe wcale nie są. Jak to się mówi, najciemniej pod latarnią. Najczęściej ludzie nie stosują podstawowych form, które zapewniają odpowiednią żywotność, zdrowotność i pozostałe formy regeneracji. Dlatego też będziemy mówili o roli nawadniania. Powiemy, że nawadnianie to nie tylko przyjmowanie wody źródlanej, mineralnej, ale też picie wszystkich innych napojów, czy też innych form posiłków płynnych takich jak zupy, shake, itp.Hasłem organizatorów jest "kreowanie prawidłowych postaw żywieniowych". Więcej informacji - o tym jak wziąć udział w szkoleniu - znajdziecie na stronie internetowej www.mauriczakademiazdrowia.pl. Podział na bloki:Blok I - Jakub Mauricz - Budowanie odporności i prawidłowe nawadnianie.Blok II - Jakub Mauricz - Prawidłowa dieta i suplementacja.Blok III - Małgorzata Ostrowska - Interpretacja wyników badań krwi.Blok IV - Patrycja Zawierska - Live cooking: nawadnianie, śniadanie w domu + drugie śniadanie.