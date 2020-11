Niemcy: będzie nowa ustawa o ochronie przed infekcjami

W piątek w Bundestagu odbyła się debata na temat konieczności modernizacji niemieckiej ustawy o ochronie przed infekcjami.

Nowa ustawa jest konieczna, aby działania rządu ograniczające życie społeczne były zgodne z prawem. Do tej pory podstawy prawne są w większości uchwalane w drodze ustawowych rozporządzeń krajów związkowych.Jak poinformował w piątek Instytutu Roberta Kocha, w ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech stwierdzono ponad 21.500 nowych zakażeń koronawirusem. Jest to rekord zakażeń. Zmarło w tym czasie 166 osób.Obecnie ponad 2600 pacjentów zarażonych koronawirusem podłączonych jest do respiratora.Koalicja rządząca nie ukrywa, że chce tak zmienić ustawę, aby w przyszłości żadne sądy nie mogły kwestionować np. konieczności wprowadzenia "lockdownu" lub innych ograniczeń w życiu społecznym. Wielu ekspertów twierdzi, że dzisiaj władza, wprowadzając liczne ograniczenia działa na pograniczu prawa lub wręcz bezprawnie. W niemieckich sądach toczy się wiele spraw przeciwko restrykcjom wynikającym z "lockdownu".Przedstawiciele wszystkich partii zgodnie przyznali, że w kwestii działań związanych z pandemią rząd musi poprawić politykę informacyjną, a Bundestag powinien uzyskać większe możliwości w podejmowaniu decyzji.