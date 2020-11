Berlin przywraca mały ruch graniczny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak dowiedziało się Radio Szczecin, od soboty wchodzą w życie złagodzone w piątek przez berliński senat przepisy dotyczące wjazdu z Polski do Berlina i wyjazdu ze stolicy Niemiec do naszego kraju. Są to korzystne zmiany dla wyjeżdżających z Polski osób.

Od soboty zwolnione z odbywania kwarantanny oraz z przeprowadzania testu na obecność koronawirusa będą wszystkie osoby wjeżdżające z Polski do Berlina na okres do 24 godzin lub wyjeżdżające z Berlina do Polski na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Z kwarantanny zostają zwolnieni także podróżujący przez Berlin tranzytem.



Także pracownicy przygraniczni oraz uczniowie i studenci, którzy regularnie podróżują z Berlina do Polski i odwrotnie, będą zwolnieni zarówno z kwarantanny, jak i testów. W tym wypadku należy posiadać pisemne zaświadczenie że pracownik jest w pracy niezbędny.



Od soboty można także odwiedzać krewnych pierwszego lub drugiego stopnia labo partnerów. Takie odwiedziny nie mogą być dłuższe jak 72 godziny.



W Brandenburgii i Saksonii tak zwany mały ruch graniczny został utrzymany bez konieczności kwarantanny. Natomiast w Meklemburgii Pomorzu Przednim nadal nie ma żadnych wyjątków. Na razie mieszkańcy przygranicznych miejscowości w Meklemburgii Pomorza Przedniego nie mogą dokonać zakupów w Polsce.