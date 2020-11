Urodziny Pałacu Młodzieży

Pałac Młodzieży w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wychował kilka pokoleń szczecinian - w sobotę obchodzi urodziny. To szczeciński Pałac Młodzieży, który powstał dokładnie 70 lat temu.

- Świętowanie okrągłego jubileuszu miało być huczne, ale ze względu na pandemię większość wydarzeń zostało odwołanych. Udało się jednak wydać wyjątkową książkę - mówi rzecznik prasowy Pałacu Młodzieży Monika Wilczyńska. - Jest to monografia Pałacu Młodzieży, w których można poczytać o wszystkich pracowniach aktualnie działających w naszym Pałacu, ale jest też rozdział o tym, co było i jak Pałac Młodzieży wyglądał w dawnych latach.



Książka nie trafi do otwartej sprzedaży, ma charakter kolekcjonerski.